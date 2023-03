Sci alpino | Odermatt domina il gigante di Soldeu e realizza nuovi record Settimo Della Vite

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) Gli aggettivi per descrivere Marcosono terminati ormai da tempo. Lo svizzero chiude una stagione datore assoluto con una vittoria che ne rispecchia al meglio le qualità. Avversari demoliti, distanziati di oltre due secondi, per quello che è stato il tredicesimo successo stagionale in Coppa del Mondo, eguagliando ildi altre leggende come Ingemar Stenmark, Hermann Maier e Marcel Hirscher. I punti in Coppa del Mondo sono ora 2042 per lo svizzero, nessuno come lui nella storia. Ha superato il primato di Maier, in una stagione davvero irreale per, che ha mancato il podio solo in quattro occasioni. Il numero uno incontrastato dello scimaschile mondiale. Il primo degli altri è Henrik Kristoffersen, con il norvegese che rimonta sei posizioni nella seconda manche e ...