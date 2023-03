Sci alpino | Marco Odermatt ha realizzato il record di punti in Coppa del Mondo! Ma non è l’unico primato…

(Di sabato 18 marzo 2023) Grazie al grandissimo successo nel gigante odierno di Soelden (Austria),ha riscritto la storia dello scimaschile. Lo svizzero classe 1997 si è infatti portato a quota 2042(con una media di 81.68a gara, la più alta di sempre) in classifica generale, migliorando il precedentenella stagione 1999/2000 dall’austriaco Hermann Maier. Oltre a questo, però, il nativo di Buochs ha raggiunto anche altri risultati di grandissimo rilievo. Con la vittoria odierna,ha ottenuto il 13° successo stagionale indel Mondo e ha dunque eguagliato quanto fatto nel passato lontano e vicino da Ingemar Stenmark, Hermann Maier e Marcel Hirscher. Inoltre, in virtù del ...

Si parte infatti dalla cittadina austriaca di K itzbühel - Kirchberg, località famosa per la sua gara di. I 34 atleti partiranno dal centro della città prima di correre per 900 metri ...Alle finali di Soldeu, Marco Odermatt scrive una nuova pagina di storia dellomaschile. Grazie alla vittoria in gigante, l'elvetico ha superato quota 2.000 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, stabilendo il record assoluto con 42 punti in più di ...

Grazie al grandissimo successo nel gigante odierno di Soelden (Austria), Marco Odermatt ha riscritto la storia dello sci alpino maschile. Lo svizzero classe 1997 si è infatti portato a quota 2042 ...