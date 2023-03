Sci alpino | Marco Odermatt fa il vuoto nella prima manche del gigante di Soldeu | 6° Luca De Aliprandini

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023)non finisce di lasciare tutti a bocca aperta. Il dominatore della stagione, infatti, ha chiuso nettamente al comando ladelmaschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2023 in corso di svolgimento a, nel Principato di Andorra. Sulla pista denominata “Avet” le condizioni non sono semplici per i protagonisti, con temperatura di 3°, il rischio pioggia sempre dietro l’angolo e due tipi di neve differenti tra parte alta e zona del traguardo. Da questo scenario è emerso, per l’ennesima volta, il fuoriclasse svizzero, che ha messo in scena unaai limiti della perfezione. Impeccabile in ogni punto della pista, leggero, veloce, efficace, impossibile da avvicinare per gli avversari. L’elvetico ha ...