Sci alpino: Finali Cdm. Vlhova vince slalom, Shiffrin eguaglia Vonn (Di sabato 18 marzo 2023) Per la statunitense è il podio numero 137 in carriera SOLDEU (ANDORRA) - Petra Vlhova, con una gran rimonta nell'ultimo tratto, vince l'ultimo slalom della stagione sulle nevi di Soldeu, in Andorra, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Per la statunitense è il podio numero 137 in carriera SOLDEU (ANDORRA) - Petra, con una gran rimonta nell'ultimo tratto,l'ultimodella stagione sulle nevi di Soldeu, in Andorra, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - infoitsport : Sci alpino, Odermatt domina il gigante di Soldeu e realizza nuovi record - infoitsport : Sci alpino, Marco Odermatt ha realizzato il record di punti in Coppa del Mondo! Ma non è l’unico primato… - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: Cos'altro aggiungere su ?????????????? ??????????????????? ?????? Il 2° posto alle spalle di Vhlova in Slalom a Soldeu vale il 137° podio,… - RaiSport : Finali di Coppa del Mondo di #sci alpino, Soldeu: #Shiffrin solo terza, lo slalom va alla slovacca Petra #Vlhova ch… -