Sci Alpino | Della Vite | “Oggi ho avuto anche un po’ di fortuna” De Aliprandini | “C’è un pizzico di rammarico | ma sono tranquillo per il futuro”

(Di sabato 18 marzo 2023) Buone prestazioni di Filippoe Luca Denell’ultimo gigante valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Nelle finali di Soelden, in Austria, il classe 2001 di Bergamo ha recuperato ben sette posizioni nella seconda me ha concluso la prova vinta dallo svizzero Marco Odermatt con un settimo posto; il trentino, invece, ha perso nella seconda run tre posizioni rispetto alla prima metà di gara, ma è comunque rimasto in top ten, chiudendo nono. Queste le parole dei due azzurri al termineprova. Filippo: “Nonostante la neve un po’ segnatariuscito a sciare bene, come so fare. E’ cambiatala visibilità e qualche atleta mi è andato dietro, ho ...

Al via ci saranno Brignone e Bassino, 4 azzurri nello slalom SOLDEU (ANDORRA) - Il supergigante di giovedì resterà l'ultima gara stagionale di Sofia Goggia. La bergamasca ha deciso di anticipare il ...Gli highlights dello slalom femminile di Soldeu , parte delle finali della stagione di Coppa del Mondo 2022/2023 di. Petra Vlhova dopo l'ottima prima manche riesce a gestire il vantaggio e ad aggiudicarsi la seconda prova di questa stagione che sta volgendo al termine. Al secondo posto Leona Popovic: ...Si parte infatti dalla cittadina austriaca di K itzbühel - Kirchberg, località famosa per la sua gara di. I 34 atleti partiranno dal centro della città prima di correre per 900 metri ...

Al via ci saranno Brignone e Bassino, 4 azzurri nello slalom SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) - Il supergigante di giovedì resterà l'ultima gara stagionale di Sofia Goggia. La bergamasca ha deciso di ...