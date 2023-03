Sci alpinismo, Giulia Murada terza nella sprint a Schladming! Vincono Lietha e Harrop (Di sabato 18 marzo 2023) Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2022-2023: in programma, infatti, quest’oggi le sprint a Schladming, in Austria, in occasione delle quali Giulia Murada ha conquistato il gradino più basso del podio. Infatti, l’azzurra ha portato a casa un positivo terzo posto nell’odierna sprint, confermando l’ottimo momento di forma a suon di ottimi risultati. A conquistare la vittoria è stata la francese Emily Harrop, seconda l’elvetica Marianne Fatton. Sci alpino, Petra Vlhova guida lo slalom di Soldeu. Shiffrin è quarta Tra gli uomini, si è imposto lo svizzero Arno Lietha, precedendo sul traguardo i due francesi Thibault Anselmet e Robin Galindo. Foto: Pentaphoto Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Prosegue la Coppa del Mondo di sci2022-2023: in programma, infatti, quest’oggi lea Schladming, in Austria, in occasione delle qualiha conquistato il gradino più basso del podio. Infatti, l’azzurra ha portato a casa un positivo terzo posto nell’odierna, confermando l’ottimo momento di forma a suon di ottimi risultati. A conquistare la vittoria è stata la francese Emily, seconda l’elvetica Marianne Fatton. Sci alpino, Petra Vlhova guida lo slalom di Soldeu. Shiffrin è quarta Tra gli uomini, si è imposto lo svizzero Arno, precedendo sul traguardo i due francesi Thibault Anselmet e Robin Galindo. Foto: Pentaphoto

