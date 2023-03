Scholes chiama Lautaro al Manchester United | «Perfetto per Ten Hag»

(Di sabato 18 marzo 2023) L’ex centrocampista delparla dell’interessamento dei Red Devils per due attaccanti della A: «Osimhen lo vedo meglio al Chelsea» Intervistato da BT Sport, l’ex centrocampista e leggenda del, Paul, ha parlato dell’interesse dei Red Devils per due attaccanti della Serie A:Martinez e Victor Osimhen. Di seguito le sue parole. «Credo che il nigeriano sia un grande giocatore, ma si adatterebbe meglio al Chelsea.invece sarebbe ideale per il calcio di Ten Hag nel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

