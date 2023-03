Schlein: pronta proposta di legge per diritti famiglie Lgbt (Di sabato 18 marzo 2023) "Ci stiamo muovendo per portare in Parlamento le istanze della piazza con una legge preparata e scritta con le associazioni e le famiglie arcobaleno". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) "Ci stiamo muovendo per portare in Parlamento le istanze della piazza con unapreparata e scritta con le associazioni e learcobaleno". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyin ...

"Ci stiamo muovendo per portare in Parlamento le istanze della piazza con una legge preparata e scritta con le associazioni e le famiglie arcobaleno". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza a Milano alla manifestazione per diritti dei figli della famiglie Lgbt."È una lotta giusta con l'ambizione di convincere questo governo che le discriminazioni non hanno mai portato a nulla". La società, ha aggiunto Schlein, "si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il paese, ma sono bimbi come tutti e vanno già nelle scuole". "Ci stiamo già muovendo e c'è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in Parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza."