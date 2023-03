Schlein in piazza con le famiglie arcobaleno: “Meloni e maggioranza discriminano i loro figli, è pronta una legge per tutelarne i diritti” (Di sabato 18 marzo 2023) La società “si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il Paese, ma sono bimbi come tutti e vanno già nelle nostre scuole, stanno crescendo nelle nostre comunità. Non c’è alcuna ragione di negare il loro riconoscimento, il loro diritto all’esistenza in questa comunità. Andremo avanti anche in Parlamento con questa legge e lo faremo in tutti luoghi dove sarà necessario”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine della manifestazione di Milano per protestare contro lo stop imposto alle trascrizioni dei figli delle coppie dello stesso sesso. “Andremo avanti anche in Parlamento con questa legge e lo faremo in tutti luoghi dove sarà necessario, come oggi, mettere il nostro corpo”, ha affermato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) La società “si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coche oggi governano il Paese, ma sono bimbi come tutti e vanno già nelle nostre scuole, stanno crescendo nelle nostre comunità. Non c’è alcuna ragione di negare ilriconoscimento, ildiritto all’esistenza in questa comunità. Andremo avanti anche in Parlamento con questae lo faremo in tutti luoghi dove sarà necessario”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, al termine della manifestazione di Milano per protestare contro lo stop imposto alle trascrizioni deidelle coppie dello stesso sesso. “Andremo avanti anche in Parlamento con questae lo faremo in tutti luoghi dove sarà necessario, come oggi, mettere il nostro corpo”, ha affermato. ...

