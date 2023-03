(Di sabato 18 marzo 2023) Ha preso al’exe lo ha derubato. Arrestiper unabloccata in flagranza dai carabinieri di Sant'Agata Li Battiati. E’ accusata di furto aggravato, resistenza...

Schiaffi e pugni all'ex marito per vedere i figli: 34enne ai domiciliari a Catania Gazzetta del Sud

La donna ha aggredito l’ex marito 53enne per strada a schiaffi e pugni perché gli impediva di incontrare i figli. Ha anche rubato uno zaino contenente un PC ed altri oggetti tra cui e chiavi di casa ...Una donna di 34 anni nei cui confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento è stata arrestata dai carabinieri a Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania, dopo che per strada ha ...