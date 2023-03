Scherma paralimpica, ancora una medaglia per l’Italia: Pasquino è oro (Di sabato 18 marzo 2023) Pisa – La terza giornata della tappa italiana di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica Pisa 2023 regala il secondo trionfo azzurro: 24 ore dopo il rientro d’oro di Bebe Vio (leggi qui), oggi è stata Rossana Pasquino a portare il Tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il successo nella sciabola femminile categoria B. La campana delle Fiamme Oro ha fatto suonare le note dell’Inno di Mameli al PalaCus al tramonto di una gara emozionante, conclusa con la stoccata del 15-14 che ha sancito la sua vittoria in finale contro la cinese Rong Xiao. Nel segno di Rossana Pasquino la sciabola femminile B. Brilla la sciabola della beneventana che l’altro ieri aveva chiuso al secondo posto la prova di spada. Esentata per diritto di ranking dalla fase a gironi, ha fatto il suo esordio direttamente nel tabellone delle 16 ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 marzo 2023) Pisa – La terza giornata della tappa italiana di Coppa del Mondo diPisa 2023 regala il secondo trionfo azzurro: 24 ore dopo il rientro d’oro di Bebe Vio (leggi qui), oggi è stata Rossanaa portare il Tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il successo nella sciabola femminile categoria B. La campana delle Fiamme Oro ha fatto suonare le note dell’Inno di Mameli al PalaCus al tramonto di una gara emozionante, conclusa con la stoccata del 15-14 che ha sancito la sua vittoria in finale contro la cinese Rong Xiao. Nel segno di Rossanala sciabola femminile B. Brilla la sciabola della beneventana che l’altro ieri aveva chiuso al secondo posto la prova di spada. Esentata per diritto di ranking dalla fase a gironi, ha fatto il suo esordio direttamente nel tabellone delle 16 ...

