Scherma, Coppa del Mondo: nove fiorettisti azzurri in gara domani nel Grand Prix di Busan (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo le qualificazioni femminili di ieri, oggi si sono svolte quelle maschili al Grand Prix di fioretto a Busan. Saranno nove gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara in Corea del Sud, con l’Italia che ha Grandi ambizioni di vittoria dopo gli ottimi risultati di inizio stagione. Erano già in quattro ad essere sicuri del pass nel tabellone principale Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo la fase a gironi si sono qualificati Davide Filippi e Guillaume Bianchi, mentre dagli assalti preliminari sono usciti vincitori Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Giulio Lombardi. Eliminazione, invece, Alessio Di Tommaso, Giorgio Avola e Damiano Rosatelli. domani si ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo le qualificazioni femminili di ieri, oggi si sono svolte quelle maschili aldi fioretto a. Sarannoglipresenti nel tabellone principale dellain Corea del Sud, con l’Italia che hai ambizioni di vittoria dopo gli ottimi risultati di inizio stagione. Erano già in quattro ad essere sicuri del pass nel tabellone principale Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo la fase a gironi si sono qualificati Davide Filippi e Guillaume Bianchi, mentre dagli assalti preliminari sono usciti vincitori Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Giulio Lombardi. Eliminazione, invece, Alessio Di Tommaso, Giorgio Avola e Damiano Rosatelli.si ...

