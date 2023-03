(Di sabato 18 marzo 2023) Giorgioe Rafaelsono statida Roberto Mancini per gli impegni dellaitaliana contro l’Inghilterra (23 marzo alle 20.45) e contro Malta (26 marzo alla stessa ora). I due difensori nerazzurri confermano il proprio posto nella rosa azzurra, di cui sono ormai punti fermi. Sono solo alcuni dei nerazzurri che lasceranno Zingonia in questi giorni di pausa: anche Matteoe Calebvestiranno la maglia azzurra, quella dell’21. Partiranno anche Rasmus Højlund e Joakim Maehle, chiamati dalla Danimarca, Merih Demiral con la sua Turchia, Marten De Roon con l’Olanda, Lookman con la Nigeria, ma anche Pasalic, che attende la chiamata della Croazia. Oltre agli infortunati restano a Bergamo i colombiani Zapata e Muriel, Boga, Ederson, ...

Scalvini e Toloi convocati in nazionale, Ruggeri e Okoli in under 21 BergamoNews.it

