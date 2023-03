Sbandata in strada | se conosci questi passaggi ti salvi sempre | li sanno in pochi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 18 marzo 2023) Quando si guida quella di sbandare inè una delle paure più grandi. Come comportarsi se succede evitando di fare incidenti e con una manovra in sicurezza? Ve lo spieghiamo nel dettaglio Sicuramente una delle più grandi preoccupazioni di qualsiasi automobilista, che sia esperto o alle prime armi, è quella di perdere il controllo del proprio veicolo. Sbandare può avvenire a causa dell’alta velocità ma anche di problematiche sul fondole, dalla presenza di ghiaccio all’umidità provocata dalla nebbia, dalla presenza di foglie bagnate al rischio di andare incontro al fenomeno dell’aquaplaning. Cosa fare se si sbanda in(Gran Tennis Toscna)Ed è bene sapere come comportarsi, qualora dovesse succedere, per evitare conseguenze serie come un incidente, con pericolosi rischi per la propria incolumità. Per di più considerato il ...