Sarri, ecco perché la Juve ha fatto bene a mandarlo via: non si poteva continuare (Di sabato 18 marzo 2023) Sarri ha allenato la Juventus per una stagione; ad oggi possiamo dire come la decisione di mandarlo via non sia stata del tutto sbagliata. Nella stagione 2019/2020, la Juventus fu guidata da Sarri; il matrimonio tra il tecnico e la società bianconera durò un solo anno al termine del quale le loro strade si separarono. Una scelta forte soprattutto perché la filosofia di gioco di Sarri ha bisogno di tempo per essere appresa nel migliore dei modi; lo stiamo vedendo in questa stagione, la sua seconda sulla panchina della Lazio. AnsafotoI biancocelesti, rispetto all’anno scorso, giocano molto meglio e sono riusciti a capire cosa vuole il loro allenatore. La Juventus, dunque, potrebbe aver avuto fretta con Sarri; a distanza di anni, però, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023)ha allenato lantus per una stagione; ad oggi possiamo dire come la decisione divia non sia stata del tutto sbagliata. Nella stagione 2019/2020, lantus fu guidata da; il matrimonio tra il tecnico e la società bianconera durò un solo anno al termine del quale le loro strade si separarono. Una scelta forte soprattuttola filosofia di gioco diha bisogno di tempo per essere appresa nel migliore dei modi; lo stiamo vedendo in questa stagione, la sua seconda sulla panchina della Lazio. AnsafotoI biancocelesti, rispetto all’anno scorso, giocano molto meglio e sono riusciti a capire cosa vuole il loro allenatore. Lantus, dunque, potrebbe aver avuto fretta con; a distanza di anni, però, ...

