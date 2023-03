Sanremo 2024 | al fianco di Amadeus un cantante “spinto del centrodestra”

Leggi su biccy

(Di sabato 18 marzo 2023) Il Festival diè terminato da meno di due mesi, ma tutti gli occhi sono già puntati all’edizionequalche giorno fa ha pure pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Gaetano Castelli, Maria Chiara Castelli e Manuel Bellucci gli scenografi che cureranno il palco dell’Ariston. “Work in progress” – ha scritto con tanto di hashtag – #scenografia ##chihatempononaspettitempo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@onoio): dopo Tiziano Ferro, Achille Lauro e Gianni Morandi avrà Morgan al suo? Oltre alla scenografia, in Rai starebbero lavorando anche al cast fisso che affiancherà. Se nel ...