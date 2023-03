Sanità. Vaia (Spallanzani): pandemia aviaria? E’ incredibile (Di sabato 18 marzo 2023) SANITA’ – “Qualcuno ha detto che avremo una pandemia di aviaria, è incredibile dire questo. Serve una comunicazione seria e poi c’è il grande tema della prevenzione. Dobbiamo anticipare le mosse dei nemici del futuro. Il nostro è un mondo nel quale ci saranno anche i microbi e noi lo sappiamo e abbiamo gli strumenti idonei per poterli combattere. Siamo coloro che vincono, non coloro che perdono”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ai microfoni di Rai radio1 e nell’occasione ha anche rievocato un altro momento simbolo della lotta al Covid in occasione delle celebrazioni del 2 giugno 2021 proprio allo Spallanzani così: “Il Presidente Mattarella che ha voluto celebrare le forze bianche. Sono immagini che rimarranno nella storia. ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023) SANITA’ – “Qualcuno ha detto che avremo unadi, èdire questo. Serve una comunicazione seria e poi c’è il grande tema della prevenzione. Dobbiamo anticipare le mosse dei nemici del futuro. Il nostro è un mondo nel quale ci saranno anche i microbi e noi lo sappiamo e abbiamo gli strumenti idonei per poterli combattere. Siamo coloro che vincono, non coloro che perdono”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Lazzarodi Roma, Francesco, ai microfoni di Rai radio1 e nell’occasione ha anche rievocato un altro momento simbolo della lotta al Covid in occasione delle celebrazioni del 2 giugno 2021 proprio allocosì: “Il Presidente Mattarella che ha voluto celebrare le forze bianche. Sono immagini che rimarranno nella storia. ...

