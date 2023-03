San Mauro Cilento | 54enne tenta il suicidio | salvato dai Carabinieri

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Isono intervenuti presso un abitazione a Sanmettendo in salvo unche in preda ad una forte crisi emotiva hato ilcon un grosso coltello appoggiato alla gola, minacciando inoltre di lanciarsi dal secondo piano del suo appartamento. L’uomo, che dapprima ha avuto un diverbio con la madre, cagionandogli delle lesioni, è stato messo in salvo dai militari intervenuti che, dopo averlo riportato alla calma, sono riusciti a disarmarlo, rimettendolo poi alle cure del personale medico del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un operaio bosniaco di 33 anni, residente a Biella, è morto a seguito di un incidente sul lavoro a San Mauro Torine… - mauro_vincenzo : RT @romatoday: Uomo nudo gira nel quartiere. Ritrovato, ore dopo, nell'istituto delle suore - infoitinterno : San Mauro, l'operaio morto dopo essere precipitato lavorava senza imbragature e casco - PappaletteraF : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio bosniaco di 33 anni, residente a Biella, è morto a seguito di un incidente sul lavoro a San Mauro Torinese. L'… - infoitinterno : Operaio muore cadendo da un tetto a San Mauro Torinese -

... pulirono e segnalarono i sentieri con i guardia parcoGuazzone, Franco Andreone, Gianfranco ... Prenderà il via da piazzaDefendente, antistante il palazzo del Municipio alle ore 10 con ...Un operaio bosniaco di 33 anni residente a Biella è morto a seguito di un incidente sul lavoro aTorinese. Amel Marusic, di rogoine bosniaca, è precipitato dal tetto di un capannone di via Emilia durante dei lavori di ristrutturazione. Un volo di circa dieci metri che non gli ha ...... dom Luca Fallica succede a dom Donato Ogliari, dall'8 giugno 2022 abate ordinario diPaolo ... e dell'abate visitatore della Provincia italiana e abate di Subiaco, domMeacci, al termine ...

Tragico incidente sul lavoro a San Mauro Torinese: operaio precipita dal tetto, morto sul colpo TorinoToday

Aveva solo 33 anni Amel Marusic, il ragazzo che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata giovedì a San Mauro Torinese, nell’area industriale Pescarito, ma la vittima ...la parrocchia di San Paolo apostolo in via Giardino di San Mauro; Santa Maria delle Grazie dell’Osservanza che nel cortile retrostante ritroverà anche la grande festa del passato; Gattolino e Villa ...