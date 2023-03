San Mauro Cilento | 54enne tenta il suicidio | salvato dai Carabinieri

Leggi su zon

Il 14 marzo, i Carabinieri della Stazione di Pollica sono intervenuti presso un abitazione in località San mettendo in salvo un uomo che in preda ad una forte crisi emotiva ha minacciato il suicidio con un grosso coltello appoggiato alla gola, minacciando inoltre di lanciarsi dal secondo piano del suo appartamento. L'uomo, che dapprima ha avuto un diverbio con la madre, cagionandogli delle lesioni, è stato messo in salvo dai militari intervenuti che, dopo averlo riportato alla calma, sono riusciti a disarmarlo, rimettendolo poi alle cure del personale medico del 118.