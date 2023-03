San Giuseppe Frittellaro, la tradizione romana tra processioni e bignè fritti (Di sabato 18 marzo 2023) Il 19 marzo non è solo il giorno della Festa del Papà, ma come in tanti sapranno a Roma si celebra il giorno di San Giuseppe Frittellaro. Ma in cosa consiste questa antica e magnifica tradizione capitolina (oltre ai fantastici bignè di San Giuseppe)? LEGGI ANCHE: — bignè di San Giuseppe, ecco dove comprare i più buoni a Roma >> Il 19 marzo a Roma si festeggia “San Giuseppe Frittellaro”, una consolidata tradizione capitolina che affonda le sue radici ben più lontano. Foto: Giuseppe GuarinoPerché si festeggia ‘San Giuseppe Frittellaro’? Andiamo con ordine. Il 19 marzo la tradizione cattolica festeggia San Giuseppe, sposo ... Leggi su funweek (Di sabato 18 marzo 2023) Il 19 marzo non è solo il giorno della Festa del Papà, ma come in tanti sapranno a Roma si celebra il giorno di San. Ma in cosa consiste questa antica e magnificacapitolina (oltre ai fantasticidi San)? LEGGI ANCHE: —di San, ecco dove comprare i più buoni a Roma >> Il 19 marzo a Roma si festeggia “San”, una consolidatacapitolina che affonda le sue radici ben più lontano. Foto:GuarinoPerché si festeggia ‘San’? Andiamo con ordine. Il 19 marzo lacattolica festeggia San, sposo ...

