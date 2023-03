San Giorgio Ionico | accusa | tentata estorsione ad avvocati | arrestato commerciante Carabinieri

(Di sabato 18 marzo 2023) Idella Compagnia di Martina Franca, lo scorso 16 marzo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, traendo in arresto un esercente di San, fortemente indiziato dinei confronti di duedello stesso Comune. L’indagato si sarebbe recato presso lo studio del legale, già suo difensore in un procedimento conclusosi con un’ingiunzione di pagamento di una cartella esattoriale, pretendendo che a pagare quegli 8.000,00 euro fosse proprio l’avvocato, reo, secondo lui, di non averlo difeso il modo adeguato. Nell’occasione, l’indagato avrebbe minacciato il professionista di fargli del male e di scaraventarlo giù dalla finestra dello studio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : San Giorgio Ionico (#Taranto), accusa: tentata estorsione ad avvocati, arrestato commerciante - viverefermo : Porto San Giorgio, GD: 'Consulta dei Giovani: quali le modalità di formazione? Ancora una volta si tratta la cosa p… - StefanoFabrizi1 : “Sottopassaggi” torna con “Frantumi” a Porto San Giorgio sabato 18 marzo (ore 21,15) - ZioPippinu : @Robyin90 Vedo che condividiamo l'amore per il barocco. Conosco bene Ragusa Ibla con San Giorgio e Marina di Ragusa. - sapq29 : RT @BlackBookHours: Oratorio di San Giorgio, Padua (c. 1376) -

... con tavoli tematici diffusi all'interno delle istituzionali di Palazzo Tursi, Palazzo Albini e Palazzo. L'evento è una delle due sessioni nazionali che saranno organizzate sin Italia nel ...del Sannio . Domenica mattina l'Anpi di Benevento sarà in piazza adel Sannio per la Giornata nazionale del tesseramento e per distribuire materiale informativo. Nell'attuale ...Egidio, 110; nella parrocchia diMauro in Valle sulla provincialeMauro, 1485; a Santa Maria della Speranza (via Tripoli, 185), ain Bagnile in via, 2992; a ridosso ...

C'è Porto San Giorgio, l'Ap Titano è in allerta il Resto del Carlino

SAN DONA' - Vuole «essere curato» e chiede di venire sottoposto ... si era avvalso della facoltà di non rispondere e una prima istanza di perizia psichiatrica presentata dai difensori Giorgio e Luca ...traendo in arresto un esercente di San Giorgio Ionico, fortemente indiziato di tentata estorsione nei confronti di due Avvocati dello stesso Comune. L’indagato si sarebbe recato presso lo studio del ...