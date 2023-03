Sampdoria-Verona | Stankovic | “Lo stadio è con noi | dobbiamo sfruttarlo Voglio più cinismo”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) L’allenatore della, Dejan, a poche ore dalla cruciale gara contro l’Hellasvalevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “È una buona occasione, loai nostri tifosi che hanno fatto un campionato da 10 e lode. Anche a Torino siamo stati solidi, ci hanno penalizzato gli episodi, per colpe nostre e non solo per colpe nostre. Ma nonperdere energie e lucidità sulle cose che non posso cambiare, è il momento di pensare solo a noi. Gli avversari hanno fatto una ripresa importante. Sono molto compatti, organizzati, giocano in maniera diretta, hanno trovato risultati importantissimi ed è giusto che sperino ancora. Ma per noi non cambia nulla:guardare il nostro percorso e ...