Sampdoria | stagione finita per Audero | necessario intervento

Audero, stagione finita: verrà operato alla spalla nei prossimi giorni La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Emil Audero per il resto della stagione. Il primo portiere dei blucerchiati si è fermato in allenamento la scorsa settimana e ha dato forfeit ...Nella prima indagine è arrivata una stangata nei confronti della Juventus, penalizzata con 15 punti già scontati nella stagione in corso ... Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Bologna, Cagliari e Udinese.