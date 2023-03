Samantha De Grenet | chi è il figlio Brando | età | padre | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 marzo 2023)De, nota conduttrice e showgirl romana, oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo. E nel salotto di Silvia Toffanin, oltre a parlare della sua splendida carriera, parlerà anche del, nato dall’amore con il marito Luca Barbato, l’uomo che ha sposato ben due volte. Perché certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La nota showgirl, amatissima dal pubblico, sarà ancora una volta in studio, in questo sabato pomeriggio. E, questa volta, sarà al fianco dell’amica Elenoire Casalegno: due donne forti, due forze della natura. View this post onA post shared byde(@de) Cosa sappiamo su, ...