(Di sabato 18 marzo 2023) Alla terza udienza del processo in Corte d'Assise a Reggio Emila per l'omicidio diAbbas ladel carabiniere: "Le domandai per 3 volte se fossea tornare a casa"

Durante le ricostruzioni, è stata menzionata anche unascritta diAbbas , che avrebbe parlato di maltrattamenti in famiglia da parte del padre.Reggio Emilia Shabbar Abbas omicidioabbas processoAnche il legale del fidanzato di, l'avvocato Claudio Falleti, si è opposto alla richiesta di una nuovaparlando di 'forte stress, anche per le minacce subite, oggetto di altro ...

Saman, la testimonianza del maresciallo: "mi disse che era tranquilla" ilGiornale.it

"Domandai per tre volte a Saman se fosse tranquilla a tornare a casa perché vista l'ostilità del padre, poteva forse essere un rientro troppo veloce: ma lei rispose sempre sì". Lo ha raccontato ieri, ...È ripreso a Reggio Emilia il processo per il femminicidio di Saman Abbas. Nel corso della terza udienza davanti alla Corte d’assise, il procedimento per il padre Shabbar Abbas, detenuto in Pakistan in ...