Sam Neill: "Sono in cura per un cancro al sangue" (Di sabato 18 marzo 2023) Sam Neil, famoso per il suo ruolo del paleontologo Alan Grant nell'altrettanto famosa saga di 'Jurassic Park', ha rivelato nel suo libro di memorie che uscirà la prossima settimana di essere in cura per un cancro del sangue allo stadio 3. Cosa ha scritto Sam Neill? "Il fatto è che Sono malato. Forse sto morendo. Devo accelerare", ha scritto nel primo capitolo del suo libro 'Te l'avevo mai detto?', su instagram ha poi spiegato: "Le notizie su di me Sono ovunque al momento" ha scritto l'attore che sottolinea come leggere ovunque "cancro" sia un "po' faticoso perché Sono vivo e vegeto e Sono otto in remissione da otto mesi, il che mi fa sentire davvero bene". L'attore comunica anche il suo ritorno sulle scene, che gli fa "davvero ...

