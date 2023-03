Sam Neill: “Ho avuto il cancro al sangue: non ho paura di morire” (Di sabato 18 marzo 2023) Indimenticabile nel suo ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, Sam Neill ha recentemente rivelato di aver combattuto contro un cancro al sangue al terzo stadio. Stando al Guardian, che ha intervistato l’attore in occasione dell’uscita martedì prossimo del suo libro di memorie “Did I Ever Tell You This?”, il 75enne neozelandese ha scoperto di avere un linfoma angioimmunoblastico a cellule T e si è sottoposto alla chemioterapia. Una volta in remissione ha iniziato ad assumere un farmaco chemioterapico relativamente nuovo, che dovrà prendere ogni mese per il resto della sua vita. “Sono contento di essere vivo” Sam Neill, 75 anni, è un attore neozelandese“Non sono fuori pericolo ma non c’è più il cancro nel mio corpo”, ha dichiarato Neill al Guardian. “Non voglio ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 marzo 2023) Indimenticabile nel suo ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, Samha recentemente rivelato di aver combattuto contro unalal terzo stadio. Stando al Guardian, che ha intervistato l’attore in occasione dell’uscita martedì prossimo del suo libro di memorie “Did I Ever Tell You This?”, il 75enne neozelandese ha scoperto di avere un linfoma angioimmunoblastico a cellule T e si è sottoposto alla chemioterapia. Una volta in remissione ha iniziato ad assumere un farmaco chemioterapico relativamente nuovo, che dovrà prendere ogni mese per il resto della sua vita. “Sono contento di essere vivo” Sam, 75 anni, è un attore neozelandese“Non sono fuori pericolo ma non c’è più ilnel mio corpo”, ha dichiaratoal Guardian. “Non voglio ...

