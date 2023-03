Sam Neill | annuncio shock dell’attore di Jurassic Park | “Forse sto morendo”

(Di sabato 18 marzo 2023) . Gli è stato diagnosticato un tumore allo stadio 3 Sam, l’attore hollywoodiano che conosciamo per il suo ruolo nel noto film, ha fatto unsulle sua condizioni di salute. L’attore, infatti, ha rivelato nel suo libro di memorie, in uscita la prossima settimana, di essere in cura per un cancro del sangue allo stadio 3. Ha scritto: “Il fatto è che sono malato.sto. Devo accelerare”. Durante un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian, l’attore ha precisa di essere in remissione, ma che dovrà continuare le cure per il resto della sua vita. Ha dichiarato l’attore: “Non posso fingere che l’anno passato non abbia avuto la sua parte di momenti bui”. Sembra che l’attore soffra del linfoma non Hodgkin, che gli è ...

Non solo la notizia del dramma di, sono ore d'apprensione anche per Jerry Calà icona del cinema e del cabaret italiano tra gli anni '80 e gli anni '90. Ore di paura per il noto comico nostrano quelle vissute nella notte.

