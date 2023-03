“Salvini e i sovranisti omofobi, il loro odio ha seccato”: le parole di Pascale in piazza con le famiglie arcobaleno (Di sabato 18 marzo 2023) “Vorrei dire che Paola Turci è mia moglie, ma non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure, non mi sento diversa da una coppia eterosessuale”: Francesca Pascale alla manifestazione milanese per i figli arcobaleno lo ha sottolineato con i giornalisti. “Perché non può esserlo, perché non piace a Salvini? Definisco Salvini omofobo, definisco omofobi i sovranisti – ha aggiunto – i partiti che si mettono sotto a braccetto con Orban, razzisti e fuori di testa. Non voglio insultare nessuno. Hanno seccato con questo odio. Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d’Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è”. “Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) “Vorrei dire che Paola Turci è mia moglie, ma non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure, non mi sento diversa da una coppia eterosessuale”: Francescaalla manifestazione milanese per i figlilo ha sottolineato con i giornalisti. “Perché non può esserlo, perché non piace a? Definiscoomofobo, definisco– ha aggiunto – i partiti che si mettono sotto a braccetto con Orban, razzisti e fuori di testa. Non voglio insultare nessuno. Hannocon questo. Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d’Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è”. “Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che ...

