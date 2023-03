Saluta l’Inter e firma a zero: accelerata decisiva (Di sabato 18 marzo 2023) Il calciomercato entra già nel vivo, con una operazione che sta prendendo corpo in vista dell’estate: non solo l’Inter finisce al tappeto Sono ore calde in casa Inter poichè la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 18 marzo 2023) Il calciomercato entra già nel vivo, con una operazione che sta prendendo corpo in vista dell’estate: non solofinisce al tappeto Sono ore calde in casa Inter poichè la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Camilla64658765 : @Antoine69019356 Dai antoooo che l’Inter te saluta ?????? come micol eliminata la prima sera della finale un vedo carino ?? - jovinco82 : @SerieA_EN @acmilan @juventusfcen @en_sscnapoli @ASRomaEN @ACFFiorentinaEN @Inter_en La Lazio saluta l’Europa - Zaffo_Inter : RT @sportface2016: +++La #Lazio perde anche in casa dell'#Az e saluta la #ConferenceLeague: è l'unica italiana ad abbandonare le coppe euro… - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: E allora, è il momento di passare in rassegna le vostre patenti di interismo: 1. Inter passa, Inzaghi resta e rinnova… - MajinMaldini : @NicoSchira Tradotto dal Marottiano: se stasera l’Inter non passa il turno, Inzaghi a fine stagione saluta -