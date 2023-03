Salernitana, Iervolino punta in alto: «Vogliamo fare investimenti nelle strutture del club» (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto nel corso dell’inaugurazione di un club dedicato alla memoria del fratello prematuramente scomparso ha parlato così della Salernitana e di quello che ha portato Paulo Sousa: «Ho seguito gli allenamenti e devo dire che questa squadra ha tantissima voglia di salvarsi esprimendo un certo tipo di calcio. Stiamo disputando la serie A soltanto per la quarta volta dall’anno di fondazione e mantenere la categoria sarebbe un traguardo assolutamente storico e di rilievo. Il nostro fiore all’occhiello è la tifoseria, la migliore in assoluto della serie A. E’ il rapporto di osmosi con la città che fa la differenza, la vostra passione è travolgente e ci aiuta ogni giorno a far meglio. Accettiamo anche le critiche, il dialogo fa parte del percorso di crescita e può ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente della, Danilo, è intervenuto nel corso dell’inaugurazione di undedicato alla memoria del fratello prematuramente scomparso ha parlato così dellae di quello che ha portato Paulo Sousa: «Ho seguito gli allenamenti e devo dire che questa squadra ha tantissima voglia di salvarsi esprimendo un certo tipo di calcio. Stiamo disputando la serie A soltanto per la quarta volta dall’anno di fondazione e mantenere la categoria sarebbe un traguardo assolutamente storico e di rilievo. Il nostro fiore all’occhiello è la tifoseria, la migliore in assoluto della serie A. E’ il rapporto di osmosi con la città che fa la differenza, la vostra passione è travolgente e ci aiuta ogni giorno a far meglio. Accettiamo anche le critiche, il dialogo fa parte del percorso di crescita e può ...

