Salernitana-Bologna LIVE 2-2 | segna Lykogiannis | è di nuovo tutto pari

(Di sabato 18 marzo 2023) Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - amfdistefano : RT @Boboj29: 27° turno oggi h 15 Monza-Cremonese,ennesimo derby lombardo dove la Cremo vuole fare bella figura h 18 Salernitana-Bologna,a… - wcupqatar22 : 74?? Bologna scores! Salernitana 2 - [2] Bologna - goals__zone : ?? Salernitana [2]-1 Bologna - Boulaye Dia 64' - infoitsport : Salernitana-Bologna, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -

Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...Commenta per primo Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato tra, anticipo del 27° turno di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE PAIRETTO DI IORIO - ROSSI M. IV: COSSO VAR: VALERI AVAR: PICCININI GLI EPISODI 41' : Ferguson cade in area di ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, gara della ventisettesima giornata di Serie AArchiviata la sfida delle 15 tra Monza e Cremonese, il palinsesto della ventisettesima giornata di Serie A prosegue con un ...

Diretta Salernitana - Bologna (2-1) Serie A 2022 la Repubblica

Stasera all'Arechi di Salerno si gioca, alle 18, la ventisettesima giornata per i rossoblù. Il match arriva al termine di una settimana ...Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato tra Salernitana e Bologna, anticipo del 27° turno di Serie A.