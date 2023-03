Salernitana-Bologna LIVE 1-1 | si chiude il primo tempo – INTERVALLO

(Di sabato 18 marzo 2023) Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - Giovaguerrato : Non ti chiedo di guardare Salernitana-Bologna, @ConteAlmaviva, ma se ti capita, guarda il rigore che NON ci hanno dato! - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Salernitana 1-1 Bologna #SSFootball - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE di Salernitana-Bologna: i rossoblù chiedono un rigore: Di seguito, gli episodi da moviola… - salernonotizie : La Salernitana spreca il raddoppio e il Bologna la punisce: 1-1 all’intervallo -

Commenta per primo Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato tra, anticipo del 27° turno di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE PAIRETTO DI IORIO - ROSSI M. IV: COSSO VAR: VALERI AVAR: PICCININI GLI EPISODI 41' : Ferguson cade in area di ......30 Palermo - Modena 5 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 20:30 Barcelona - Crvena Zvezda 85 - 79 20:30 Bayern - Berlin 75 - 76 CALCIO - SERIE A 15:00 Monza - Cremonese 1 - 1 18:001 - 1 20:...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...

Salernitana-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Dopo il bis sfiorato da Mazzocchi, il Bologna reagisce e pareggia già all'11' con un altro colpo di testa, stavolta di Ferguson. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del ...Salernitana e Bologna, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Sembra funzionare la cura Paulo Sousa, con i granata in grado di conquistare cinque punti nelle ultime tre ...