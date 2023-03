Salernitana-Bologna LIVE 1-1 | resiste l’equilibrio tra le squadre

(Di sabato 18 marzo 2023) Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - roseseff : vedendo come sta andando la partita della salernitana con il bologna è appurato che abbiamo noi un problema o una m… - Gazzetta_it : Gol! Salernitana - Bologna 2-1, rete di Dia B. (SAL) - tuttoatalanta : Serie A / Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali - infoitsport : Luca Esposito: 'Bologna ostico, ma con una vittoria la Salernitana può archiviare il discorso salvezza' -

Commenta per primo Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato tra, anticipo del 27° turno di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE PAIRETTO DI IORIO - ROSSI M. IV: COSSO VAR: VALERI AVAR: PICCININI GLI EPISODI 41' : Ferguson cade in area di ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, gara della ventisettesima giornata di Serie AArchiviata la sfida delle 15 tra Monza e Cremonese, il palinsesto della ventisettesima giornata di Serie A prosegue con un ...

Salernitana-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Termina il primo tempo all’Arechi con il risultato di 1-1 il match tra Salernitana e Bologna. Granata in vantaggio al 7’ con un colpo di testa di Pirola. Mazzocchi subito dopo sciupa il raddoppio e ...Di seguito, gli episodi da moviola della sfida di campionato tra Salernitana e Bologna, anticipo del 27° turno di Serie A.