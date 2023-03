Salernitana-Bologna | le probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 marzo 2023) Alle ore 18 in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Sousa e Motta Alle ore 18 in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Sousa e Motta.(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.