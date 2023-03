Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: Dia contro Barrow, la scelta su Arnautovic e Piatek (Di sabato 18 marzo 2023) Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Bologna (4-2-3-1): Sk... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023)(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.(4-2-3-1): Sk...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - Pall_Gonfiato : #Salernitana #Bologna le formazioni ufficiali - fisco24_info : Serie A: Monza-Cremonese in campo 1-1: Salernitana-Bologna alle 18 e Udinese-Milan alle 20:45 - TuttoMercatoWeb : Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: out Piatek, c'è Kastanos. Orsolini non recupera - aSalerno_it : #salerno Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali -