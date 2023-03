Salento | Helen Mirren regala cinquecento biglietti del cinema per i bambini Oggi a Tricase Shazam! Furia degli dei di cui l' attrice britannica è protagonista

(Di sabato 18 marzo 2023)dei, è il titolo del film della saga sul supereroe della Dc comics.è fra i protagonisti. L’premio Oscar è ormai da tempo di casa ine per la proiezione odierna aldi, appunto, del film succitato, hatoper idi quella zona del. E chissà che non sia con loro in sala. L'articolodelper i ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloMirren ha dato in omaggio cinquecento biglietti , andati esauriti in pochi minuti , ai bambini ...in...Il grande amore per ildiMirren. Più che un buen retiro, ilperMirren è una vera e propria seconda casa. Anzi, quando non è impegnata sul set, è proprio la sua casa a ...L'amore per ilMirren passa ormai molto tempo neldove col marito, il regista Taylor Hackford, possiede una masseria a Tiggiano in provincia di Lecce. Il premio Oscar ha più ...

L'attrice britannica, ormai di casa in Salento, ha omaggiato i ragazzi e le famiglie di Triggiano e di Tricase per assistere alla proiezione del suo ultimo film Shazam! Furia degli dei, e potrebbe ...Dame Helen, l’abbiamo vista in film drammatici e d’azione ... Nel profondo del cuore, poi, vorrei solamente starmene nella mia casa in Salento, coi miei amici, e occuparmi degli alberi di ulivo (è ...