Salcedo | chance dell’ultimo minuto in Brescia-Genoa! Partiva fuori

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 marzo 2023)per Eddiedell’Inter. Il giocatore, ex Bari e oggi al Genoa, partirà titolare al Rigamonti nella sfida col. Inizialmente era stato messo in panchina TITOLARE ?scenderà inaspettatamente in campo dal primoin-Genoa. L’attaccante di proprietà dell’Inter non figurava inizialmente tra i titolari di Gilardino. Ma l’infortunio di un altro ex nerazzurro, Puscas, ha costretto il tecnico campione del Mondo nel 2006 ha dare un’occasione a. Il match inizierà tra pochissimo, alle ore 14.-Genoa, le formazioni ufficiali: cambionel Grifone(4-3-3): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli, Van der Looi, Ndoj; Galazzi, ...