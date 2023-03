Sala rende omaggio a Fausto e Iaio, 'Milano non vi dimentica' (Di sabato 18 marzo 2023) Sono passati 45 anni dalla morte di Fausto e Iaio, i due giovani militanti di sinistra uccisi a colpi di pistola il 18 marzo 1978. Oggi, nel giorno dell'anniversario, il sindaco di Milano Giuseppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Sono passati 45 anni dalla morte di, i due giovani militanti di sinistra uccisi a colpi di pistola il 18 marzo 1978. Oggi, nel giorno dell'anniversario, il sindaco diGiuseppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franco_sala : RT @ProfMBassetti: Ecco la foto di un collega pediatra aggredito questa notte presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari. Esprimo la massima… - PaoloFilippin12 : @evamarghe Talmente straordinaria che dal 2012 fu spostata e ubicata nella sala rossa degli Uffizi La foto del Tw è… - LucioMM1 : @davide__brb @FamArcobaleno discriminato in che senso, e in che senso essere registrato da Sala lo rende immune da… - StigmabaseD : UniOne : IT — Beppe Sala strigliato dal prefetto: stop al riconoscimento alla nascità dei figli degli Lgbt: Milano… - Radfem_Italia : @mariellarosati @sara_montefiori @CarloCalenda Qui Marina Terragni -che ha scritto due libri sul tema della “gestaz… -