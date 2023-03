Sabrina Salerno da non credere | ecco come festeggia i 55 anni Bikini mozzafiato

(Di sabato 18 marzo 2023)da noni 55: ilè veramente, visione da sogno per i fan. Nessuno cibbe, maha tagliato il traguardo dei 55pur non perdendo un briciolo di quella sensualità che ha incantato il mondo a cavallo tra gli’80 e ’90. Tra le più note rappresentanti dell’italo-dance, sono decenni infatti che la cantante è un’icona di bellezza; ad oggi, è riconosciutatale anche dalle nuove generazioni e non sembra proprio intenzionata a cedere al passo nemmeno a influencer e modelle più giovani....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dec015 : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno contro lo stop alla musica su IG e FB ???????????? - Utepils21 : Boomers che si accaniscono sui #Maneskin come se gli avessero ucciso un parente, quando loro sono cresciuti con Dru… - MARCOTRIPPI1 : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno contro lo stop alla musica su IG e FB ???????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno contro lo stop alla musica su IG e FB ???????????? - Maurizi82633600 : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno contro lo stop alla musica su IG e FB ???????????? -

Ma non solo! Spazio anche alla lotta di Noemi, la nuova lady Totti , contro la sua malattia e ad evasioni di campo che coinvolgono Ultimo,e Valentina Ferragni. Tutto nel video qua ...Leggi anche › Dove scoprire le 'armi' di un femminismo nuovo 'Io e, complementari' Jo Squillo ea Sanremo 1991 (foto Ansa). La seconda vita quando inizia 'Dopo Siamo ...A proposito, tornerebbe a Sanremo, magari in coppia con"Certamente sì, siamo amiche, lei sta avendo successo in Francia e io ho cantato il nostro pezzo Siamo donne anche l'altro ...

“Ho appena chiamato l’ambulanza” Sabrina Salerno, il vestito scivola giù accidentalmente: panorama irresistibile sul retro. Semplicemente devastante – FOTO Sport News.eu

Ma non solo! Spazio anche alla lotta di Noemi, la nuova lady Totti, contro la sua malattia e ad evasioni di campo che coinvolgono Ultimo, Sabrina Salerno e Valentina Ferragni.Sabrina Salerno non sembra avere limiti e di recente, con l'effetto bianco e nero, ha messo in mostra un Lato B da leggenda.