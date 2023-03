Sabalenka-Sakkari stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) Arynase la vedrà contro Marianella semifinale del WTA 1000 di, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. Fino a questo momento la bielorussa ha perso soltanto un set, quello in ottavi di finale contro la ceca Barbora Krejcikova. Meno lineare il percorso della greca che, in tutte e quattro le sue uscite in terra statunitense, ha prevalso al terzo e decisivo set. Le quote dei bookmakers sono nettamente sbilanciate in favore della campionessa degli ultimi Australian Open. Il bilancio dei precedenti, tuttavia, vedein vantaggio ma solamente per 4-3, con la giocatrice ellenica trionfatrice negli ultimi due faccia a faccia. Per la vincitrice c’è in palio una finale contro una tra la numero uno del mondo Iga Swiatek oppure ...