Rybakina-Sabalenka in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta 1000 Indian Wells 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Elena Rybakina nella finale del WTA 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. A contendersi il prestigioso titolo saranno le due tenniste più in forma della stagione, che si sono già sfidate nell'atto conclusivo dell'Australian Open. A Melbourne vinse Sabalenka e anche stavolta sarà lei a partire favorita in virtù di un percorso fantastico che l'ha portata fino in finale, perdendo solo un set agli ottavi contro Krejcikova. Guai però a sottovalutare Rybakina, capace di sconfiggere in semifinale la numero uno al mondo Swiatek con un doppio 6-2. Sabalenka è avanti 4-0 nei precedenti.

