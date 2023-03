Rugby Sei Nazioni | Scozia - Italia 26 - 14 | finale thriller | gli azzurri sconfitti all' ultimo secondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - MaStep92__ : RT @gippu1: Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - ilnonnosimpson : RT @gippu1: Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - Edorsi53 : RT @gippu1: Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - marcullo02 : RT @gippu1: Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. -

Italia ScoziaNazioni oggi diretta live Volevamo emozioni e vittoria. Abbiamo avuto le emozioni, tante, incalcolabili, ma la vittoria è invece svanita fra le mani quando la si poteva quasi ...... l'Italia ultima con 1: è ancora una volta cucchiaio di legno, il diciottesimo della storia azzurra nelnazioni. Catena umana per fermare il progetto stadio: i cittadini si ribellano al MilanL'Italia lotta fino alla fine nel tentativo di battere la Scozia nell'ultima gara delNazioni dima subisce la meta beffa nel finale che fissa il risultato sul 26 - 14 per gli scozzesi.

Rugby - Sei Nazioni: la preview di Scozia-Italia OnRugby

Si è conclusa a Edimburgo la sfida valida per il quinto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e la Scozia ha battuto l’Italia per 26-14. Azzurri che, però, fino allo scadere hanno avuto la chance di ...(Adnkronos) – L’Italia viene sconfitta in Scozia per 26-14 nel match valido per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. Gli azzurri, sempre sconfitti nel torneo, chiudono all’ultimo ...