**Rugby: Sei Nazioni, Italia combatte ma va ko con la Scozia 26-14** (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - L'Italia lotta fino alla fine nel tentativo di battere la Scozia nell'ultima gara del Sei Nazioni di rugby ma subisce la meta beffa nel finale che fissa il risultato sul 26-14 per gli scozzesi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - L'lotta fino alla fine nel tentativo di battere lanell'ultima gara del Seidi rugby ma subisce la meta beffa nel finale che fissa il risultato sul 26-14 per gli scozzesi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perinick82per : Ma va? ??????? non l'avrei mai detto...come hanno fatto a perdere? - ilPostSport : RT @ilpost: L’Italia di rugby ha concluso il Sei Nazioni perdendo contro la Scozia - ilpost : L’Italia di rugby ha concluso il Sei Nazioni perdendo contro la Scozia - robertopontillo : RT @Eurosport_IT: L'Italia lotta ma non evita il Cucchiaio di Legno! ???????? La Scozia si impone 26-14 a Murrayfield: 5a sconfitta su 5 part… - _ITALIACHEVINCE : RT @Eurosport_IT: L'Italia lotta ma non evita il Cucchiaio di Legno! ???????? La Scozia si impone 26-14 a Murrayfield: 5a sconfitta su 5 part… -