Rugby | Sei Nazioni 2023 | un’Italia bella e coraggiosa cede in Scozia

(Di sabato 18 marzo 2023) Si è chiuso al Murrayfield di Edimburgo il Guinness Seidell’Italia, che questo pomeriggio ha affrontato i padroni di casa della. Per gli azzurri di Kieran Crowley l’ultima chance di conquistare una vittoria nel torneo, mentre per i britannici l’obiettivo era confermare un posto sul podio. Ecco come è andata. Buon avvio della difesa azzurra e del gioco al piede e dopo 3 minuti gli azzurri conquistano unapunizione con Fischetti. Si va subito sulla piazzola con Tommaso Allan che però manca i pali e nulla di fatto. Ancora un fallo scozzese e Italia che ha una nuova chance con una touche nei 22. Dalla maul arriva il vantaggio, insiste l’Italia e alla fine arriva la punizione. Ancora Allan dalla piazzola e questa volta arrivano i tre punti e Italia avanti 0-3. Rischia poco dopo l’Italia, ...

...scozzese per celebrare il lavoro dianni durante i quali l'allenatore Maus, portato via dal Covid nell'aprile 2021, insegnò al Cardo come si gioca in mischia, origine di tutto nel. Un ...Nazioni 2023, 5a giornata. Edinburgo, Murrayfield. Sabato 18 marzo 2023 ore 13.30 RISULTATO MINUTO SCOZIA 0 0° ITALIA 0 ...Ultimo match delNazioni 2023 per la nazionale di Kieran Crowley, impegnata a Murrayfield con una Scozia rimaneggiata e priva delle sue due stelle Stuart Hogg e Finn Russell. Gli azzurri, che non vincono contro ...

Rugby - Sei Nazioni: la preview di Scozia-Italia OnRugby

Si è chiuso al Murrayfield di Edimburgo il Guinness Sei Nazioni 2023 dell’Italia, che questo pomeriggio ha affrontato i padroni di casa della Scozia. Per gli azzurri di Kieran Crowley l’ultima chance ...L’Italia è stata sconfitta dalla Scozia per 26-14 nell’ultima partita del Sei Nazioni 2023 di rugby. Gli azzurri hanno perso la quinta partita in questa edizione del prestigioso torneo, chiudendo ...