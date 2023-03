Rugby | Sei Nazioni 2023 | l’Irlanda si laurea campione! Battuta l’Inghilterra ed è Grande Slam!

(Di sabato 18 marzo 2023) Si è concluso il Guinness Seie l’ultima sfida è andata in scena all’Aviva Stadium con in campo che sono scese Irlanda e Inghilterra. Perl’obiettivo delSlam, o almeno di conquistare due punti per avere la certezza del titolo, peruna sfida per l’orgoglio dopo lo storico ko per 10-52 subito a Twickenham contro la Francia. Ecco come è andata. Partenza forte del, che vuole subito dimenticare la Francia e Irlanda obbligata a difendere nei propri 22 metri. All’8’ fallo dei padroni di casa e Owen Farrell va sulla piazzola per lo 0-3 iniziale. Reagisce, si porta in attacco e al 12’ va oltre, ma vengono fermati e tenuti alto e nulla di fatto. Così ancora inglesi a spingere e nuovo fallo irlandese e Farrell ...

Si è concluso il Guinness Sei Nazioni 2023 e l’ultima sfida è andata in scena all’Aviva Stadium con in campo che sono scese Irlanda e Inghilterra. Per l’Irlanda l’obiettivo del Grande Slam, o almeno ...Azzurri a un metro dalla vittoria al 78', poi Kinghorn fa esplodere Murrayfield con una meta da 100 metri Finisce nel modo più amaro la partita tra Scozia e Italia, ultima del Sei Nazioni 2023 per gli ...