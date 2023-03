Rugby Sei Nazioni 2023 | Crowley | “Dobbiamo concretizzare di più”

(Di sabato 18 marzo 2023) “Nel primo tempo la Scozia ha dominato, noi abbiamo avuto il merito di non mollare. Nel secondo tempo avremmo dovutomaggiormente alcuni linebreak, come ha fatto la Scozia alla fine dell’incontro”. Con queste parole il ct dell’Ital, Kieran, è intervenuto dopo la sconfitta contro la Scozia nel quinto e ultimo turno del Sei. “Eravamo partiti per continuare sulla strada di conquistare rispetto e credibilità in questo Torneo, credo questo sia stato fatto– ha aggiunto l’allenatore –accrescere l’esperienza di un gruppo giovane, che negli ultimi diciotto mesi ha visto oltre venti esordienti e che deve migliorare nei dettagli. Con alcuni episodi gestiti diversamente oggi potremmo essere qui a parlare di due, tre vittorie nel Torneo. Qui a ...

...scozzese per celebrare il lavoro dianni durante i quali l'allenatore Maus, portato via dal Covid nell'aprile 2021, insegnò al Cardo come si gioca in mischia, origine di tutto nel. Un ...Il video con gli highlights di Scozia - Italia 26 - 14 , match valevole come quinta e ultima giornata delNazioni 2023 di. A Murrayfield arriva un'altra sconfitta per gli Azzurri, che concedono troppo e sfiorano la clamorosa rimonta nel finale. Il risultato è 'bugiardo', perchè negli ultimi ...L'Italia viene sconfitta in Scozia per 26 - 14 nel match valido per la quinta e ultima giornata delNazioni 2023 di. Gli azzurri, sempre sconfitti nel torneo, chiudono all'ultimo posto con un solo punto e con il 'cucchiaio di legno', il 'riconoscimento' attribuito alla squadra sempre ...

Rugby - Sei Nazioni: la preview di Scozia-Italia OnRugby

Si è conclusa la seconda sfida dell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e allo Stade de France in campo sono scese Francia e Galles. Per i Blues l’obbligo di vincere con bonus per tenere almeno ...AGI - Quinta sconfitta consecutiva in altrettanti match per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023 e cucchiaio di legno per la squadra azzurra. A Murrayfield, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in ...