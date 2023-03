Ruba psicofarmaci in farmacia e finisce in un reparto psichiatrico in preda al delirio Piccolotti AVS | “Tutto ciò è assurdo”

(Di sabato 18 marzo 2023) "inin uninal. Sembrerebbe una storia di tossicodipendenza o di salute mentale. E invece è ‘solo’ la storia di uno studente di 16 anni in alternanza scuola-lavoro in unadi Monza. È, ma è accaduto". Lo scrive su Facebook Elisabettadell’Alleanza Verdi Sinistra. L'articolo .

Roma, 18 mar. "Ruba psicofarmaci in farmacia e finisce in un reparto psichiatrico in preda al delirio. Sembrerebbe una storia di tossicodipendenza o di salute mentale. E invece è 'solo' la storia di uno studente di 16 anni in alternanza scuola-lavoro in una farmacia di Monza. È così emerso come il suo ricovero per astinenza da psicofarmaci, mai prescritti, ha avuto origine dal periodo di alternanza scuola-lavoro, iniziato il 28 febbraio e completato il 3 marzo, presso una farmacia. La scoperta perché ha avuto una crisi d'astinenza. Il padre: 'Colpa dell'alternanza scuola-lavoro, lasciato solo'."

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Ruba psicofarmaci in farmacia e finisce in un reparto psichiatrico in preda al delirio. Sembrerebbe una storia di tossicodipendenza o di salute mentale. E invece è 'solo' la storia di uno studente di 16 anni in alternanza scuola-lavoro. Un ricovero urgente, seguito a un abuso di psicofarmaci che aveva rubato qualche giorno prima in una farmacia approfittando del programma di scuola-lavoro in un istituto tecnico della Brianza."