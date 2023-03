Ron: “La musica deve tornare a fare grandi sogni” (Di sabato 18 marzo 2023) Chissà se Rosalino Cellamare, in arte Ron, avrebbe immaginato di cantare ancora con successo “nell’osteria del futuro” per “i ragazzi italiani”, che ormai non più ragazzi hanno continuato ad ascoltarlo decennio su decennio fino a benedirgli una carriera di oltre mezzo secolo. Protagonista dispari della musica italiana, fu l’uomo in più per Dalla e De Gregori nel tour Banana Republic; fu la prima delle tre chitarre acustiche che sempre con De Gregori, e con Pino Daniele, aprivano la tournée del 2002 sulle note di “Una città per cantare”; è stato attore e interprete di se stesso al cinema e a teatro; ha prodotto vini; ha esordito al Festival di Sanremo a 16 anni con Nada e lo ha vinto con Tosca (“Vorrei incontrarti fra cent’anni”) quando ne aveva 43; ha scritto senza che tutti lo ricordino il testo di “Attenti al lupo” e la musica di “Piazza Grande”, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) Chissà se Rosalino Cellamare, in arte Ron, avrebbe immaginato di cantare ancora con successo “nell’osteria del futuro” per “i ragazzi italiani”, che ormai non più ragazzi hanno continuato ad ascoltarlo decennio su decennio fino a benedirgli una carriera di oltre mezzo secolo. Protagonista dispari dellaitaliana, fu l’uomo in più per Dalla e De Gregori nel tour Banana Republic; fu la prima delle tre chitarre acustiche che sempre con De Gregori, e con Pino Daniele, aprivano la tournée del 2002 sulle note di “Una città per cantare”; è stato attore e interprete di se stesso al cinema e a teatro; ha prodotto vini; ha esordito al Festival di Sanremo a 16 anni con Nada e lo ha vinto con Tosca (“Vorrei incontrarti fra cent’anni”) quando ne aveva 43; ha scritto senza che tutti lo ricordino il testo di “Attenti al lupo” e ladi “Piazza Grande”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... musica_amore : Ron- Non Abbiam Bisogno di parole ?? - musica_amore : Ron- Non Abbiam Bisogno di parole ?? - patties_ron : RT @Dida_ti: Devi sempre credere che la vita sia straordinaria come dice la musica Rebecca West #15marzo #goodmorning ? #Buongiorno #… -