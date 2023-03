Roma, tenta estorsione da 7 milioni di euro: in casa aveva 5 pistole, 660 mila euro, reperti archeologici e 15 orologi di lusso (Di sabato 18 marzo 2023) aveva pensato di fare un affare clamoroso – con i soldi altrui – costruendo 5 villini e rivendendoli con un margine di guadagno elevato, ma le cose non erano andate secondo i suoi piani. E quindi ha poi pensato di rivalersi del mancato guadagno con chi gli aveva dato inizialmente i soldi per fare l’investimento, “ovviamente” maggiorati dagli interessi: ben 7 milioni di euro. Per questo ha iniziato a minacciarlo, mettendo in atto una serie di atti di violenze nei confronti del direttore commerciale di un consorzio di Roma. La vicenda nasce appunto a seguito di un investimento di oltre 1,5 milioni di euro in un’operazione immobiliare nella provincia di Messina che prevedeva la costruzione di 5 villette. Ma l’intervento degli agenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023)pensato di fare un affare clamoroso – con i soldi altrui – costruendo 5 villini e rivendendoli con un margine di guadagno elevato, ma le cose non erano andate secondo i suoi piani. E quindi ha poi pensato di rivalersi del mancato guadagno con chi glidato inizialmente i soldi per fare l’investimento, “ovviamente” maggiorati dagli interessi: ben 7di. Per questo ha iniziato a minacciarlo, mettendo in atto una serie di atti di violenze nei confronti del direttore commerciale di un consorzio di. La vicenda nasce appunto a seguito di un investimento di oltre 1,5diin un’operazione immobiliare nella provincia di Messina che prevedeva la costruzione di 5 villette. Ma l’intervento degli agenti della ...

